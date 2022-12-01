〈醫療科技展〉設備耗材需求回溫 佳世達醫療事業明年營收估增3成

佳世達 (2352-TW) 醫療事業群總經理楊宏培今 (1) 日表示，解封後醫療設備、醫材回歸基本需求，未來一年都會不錯，加上持續投資併購，明年醫療事業營收成長可望達 3 成。

楊宏培指出，過去疫情期間，就醫人數減少，不論國內外政府、醫院也都把預算投資在防疫物資上，排擠設備、醫材的資本支出，但隨著疫情放緩，回歸基本需求，第四季手術室設備及醫材銷售上已經看到成長、甚至比疫情前還好。

至於國內放寬戴口罩的規範，楊宏培坦言，一定會衝擊需求，但以泰國先前解封為例，還是有一半的人在戴口罩，加上酒精消毒成為生活習慣，防疫產品業績雖然會下滑，但幅度不至於太大。

醫院事業方面，楊宏培指出，中國持續封控還是影響當地醫院就醫人口，但隨著中國有意逐步放寬封控政策，後續醫院事業可望回溫，整體來看，在醫材、設備未來一年回補需求帶動下，明年集團的醫療事業可望延續今年的成長動能。

楊宏培也透露，依照集團大艦隊的策略方向，明年醫療事業投資併購的腳步也不會停。據了解，佳世達今年醫療事業營收成長約 3 成，突破 200 億元大關，明年則可望超過 250 億元。

佳世達也在此次 2022 台灣醫療科技展，集結 15 家關係企業，聯合展示智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務等四大領域的解決方案。