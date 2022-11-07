〈佳世達法說〉陳其宏：第四季景氣更糟 明年最差的狀況「整年都不好」

佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日召開法說，董事長陳其宏表示，第四季景氣會比第三季糟糕，公司業績也將同步修正，明年來看，最好狀況是上半年落底，最差的情況整年都不好。

陳其宏表示，第四季顯示器等資訊產品還是比較辛苦，需求端明顯衰退，整體業績將較前季及去年同期下滑，明年來看，雖然業界普遍共識在上半年落底、下半年反彈，但如果屆時還看不到好轉，整體產業都要有過 2-3 年寒冬的準備。

陳其宏進一步指出，不只需求放緩，先前供應鏈不順卡住很多成品及原物料，導致面臨庫存調整，去化要快才能降低衝擊。以佳世達來看，目前工廠顯示器庫存約 17-18 天，還算正常，Hub 倉則有 70 天，較正常 55 天多出兩周，主要是海運因素，只要運輸狀況解決，就會回到比較健康的狀態。

雖然資訊產品需求較弱，但陳其宏表示，網通、醫療以及 AIoT 等三大高附加價值事業，第四季到明年成長性還是不錯，第三季高附加價值事業比重達 47%，第四季將提升到 50%，達到先前設定的目標。

此外，佳世達近年積極布局鏡頭，陳其宏透露，多年前就注意到這一塊，因為不管投影機還是工業、安控產品，都會用到鏡頭，這幾年綜效產生，在獲利上有幫助，未來併購合作策略也會朝上游關鍵零組件布局。

資本支出方面，佳世達越南廠建廠支出高峰落在過去 2-3 年，明年設備所需支出並不多，目前越南廠產能達蘇州廠一半以上，不只生產網通，還有顯示器、商業及工業商品、模組產品，因應中國銷美的關稅。