迎接出國報復性旅遊 信用卡大撒幣助陣 最高享33%回饋

台灣 10 月 13 日實施入境免居隔「0+7」新制，日本 10 月 11 日也開放自由行，為了迎接這波睽違已久的報復性旅遊熱潮，不只旅行社、航空公司大推優惠，發卡銀行也大撒幣助陣，包括北富銀、台新銀、兆豐銀等紛紛推出信用卡刷卡優惠，從機票、訂房、海外購物一應俱全，最高享 33% 回饋。

根據萬事達卡今 (2022) 年 6 月所進行的「台灣旅遊復甦關鍵洞察」調查顯示，近 6 成民眾表示就算旅費上漲也要出國玩，近 8 成想要出國玩的民眾更表示可以接受最多 25% 的漲幅，顯現民眾對於出國旅遊的高度期待。

北富銀觀察，先前海外旅遊雖未鬆綁，但國人早已出現報復性海外消費。以北富銀 J 卡為例，今年 1 至 7 月海外刷卡金額較去年同期成長超過 7 成，成長幅度居北富銀所有卡別之冠；另外，隨著今年國內旅遊大爆發，旅行社刷卡更翻倍成長，今年 1 至 7 月刷卡金額年增率達 122%。北富銀指出，消費者出遊刷卡選擇首重「刷卡回饋」，但「高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮，還沒刷夠，回饋卻已觸頂。

國境即將解封，北富銀拚海外旅遊刷卡商機，2022 年底前至日韓旅遊只要刷 J 卡即可享 3.88% 回饋無上限。(圖：台北富邦銀行提供）

有鑑於此，北富銀表示，今年底前到日韓只要刷 J 卡即享 3.88% 回饋無上限以及多樣優惠，刷越多回饋越多，同時 J 卡核卡後綁定北富銀 LINE 官方帳號將還可享有 4 張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品，讓 J 卡穩坐日韓旅遊市場的「無腦神卡」。

北富銀也與多家旅行社及航空公司合作，到雄獅、易遊網、可樂、東南、喜鴻、長汎、加利利、鳳凰等八家旅行社刷富邦信用卡，單筆分 5 期 (含) 以上消費滿額並完成登錄，最高送 1500 元限量刷卡金；在 KLOOK 預訂全球飯店並以 J 卡全額付款，則可享最優 92 折優惠。另外，以 momo 卡至十大航空公司官網消費可享最高 10% 回饋，海外刷卡亦享最高 3% 回饋。

北富銀表示，民眾出國前若要購買旅遊必需品，包括旅行用品、防疫裝備、航空登機箱及旅遊玩樂指南等，均可善用 momo 卡在 momo 購物網一站購足，每筆消費還可享 5% 回饋無上限，千大品牌最高 10% 無上限。

北富銀進一步指出，到了日本當地，針對自由行常用到的「西瓜卡」Suica 卡，以 Apple Pay 綁定 J 卡，支付日本 Suica 卡加值金，最高享 10% 回饋 (含卡權益)。另外，行動上網已成旅遊必備神器，北富銀也特別與 Wi-HO! 特樂通、Wi-Go、jetfi 等多家海外行動上網服務商合作推出優惠活動。

迎接 0+7 新制，台新銀信用卡祭優惠，機票、訂房、購物最高 33% 回饋。（圖：台新銀行提供）

台新銀行也推出刷台新信用卡規劃海外旅遊機票最高享 15% 回饋、訂房最高拿 33% 回饋。支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，今年 11 月 30 日前使用台新銀行信用卡於旅行社、航空公司、指定訂房網及國內飯店滿額享最高 19% 回饋，指定旅行社行程還享最高現折 1 萬元。

蘇育徵表示，提前規劃訂房的卡友今年底前於 6 大訂房網專屬網頁預訂飯店享最高 33% 優惠；此外，出入境時於昇恆昌免稅店刷昇恆昌聯名卡消費最高免稅再 9 折外，滿額可拿最高 2500 元昇恆昌禮券，海外消費也可享滿額最高 6%，FlyGo 卡、玫瑰 Giving 卡也有筆筆最高 3% 回饋。

旅程服務與保障更是不可或缺，蘇育徵表示，凡持台新銀行信用卡消費 8 成的旅遊團費、全額機票，即贈送旅途保險服務，例如，旅遊平安險 (保障含國內和國外) 最高 5000 萬、海外旅遊全程保險最高 1000 萬、旅遊不便保險、信用卡購物保障保險等。

蘇育徵表示，疫情尚未完全停歇，為避免在機場與大批候機民眾接觸，台新銀信用卡也提供指定卡別享機場周邊免費停車、機場接送外，還享有環宇快速通關及貴賓室等服務，讓卡友大大降低染疫風險。

日本自由行來了！兆豐銀推 23% 超殺回饋，助攻卡友衝一波。（圖：兆豐銀行提供）

兆豐銀行則直接推出 23% 超殺回饋，首先「利多御璽卡」所有海外消費全部 3% 回饋無上限外，年底前不分實體或網購，只要累計刷滿 1 萬元日幣，登錄就送 1 千元日幣；此外，不論國內外，只要在飯店、航空公司、旅行社、訂房網、高鐵及台鐵等六大通路刷滿萬元，再送爭鮮 1 千元，總計最高可以抱回 23% 超高回饋，幫自己的旅遊金大加碼。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，日本一直是國人最熱衷的旅遊地點，日前兆豐銀專為頂級客群量身打造六天要價台幣百萬元的日本瀨戶內雙人旅遊，限量 34 席搶購一空。

蔡秀玲表示，隨著下週日本及台灣雙雙解封，緊接而來的楓葉季、跨年、農曆新年等熱門檔期，勢必將帶旺整體日本旅遊簽帳金額，因此兆豐特地以 23% 超殺回饋來助陣，希望讓卡友都能放心飛、大膽玩，享受睽違已久的日本旅遊。