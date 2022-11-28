台勝科：明年上半年營運會較辛苦

台勝科 (3532-TW) 今 (28) 日召開法說，台勝科表示，客戶目前仍遵守長約，受消費性電子需求放緩影響，加上明年第一季適逢農曆春節，及 3 月 8 吋產能將歲修，上半年營運會較辛苦。

台勝科表示，第三季 12 吋產品需求強勁，第四季客戶庫存開始上升，不過公司目前仍維持滿載生產；8 吋同樣維持滿載，但 PC、手機終端市場需求疲軟，將進行部份產品組合調整。價格方面，長約維持合約價格，現貨價則持平。

台勝科指出，PC 及手機等終端市場需求疲軟，記憶體市場各客戶訂單強弱增減不一，12 吋產能將透過產品組合調整，維持滿載生產；而 8 吋有車用及工業用應用支撐，預期產能利用率可維持高檔。

展望明年，台勝科表示，由於客戶受高通膨影響，消費性電子需求放緩，產能利用率不斷下修，明年上半年營運會較辛苦；雖然消費性電子需求修正，但 AI、車用、資料中心等需求持續成長，預期庫存消化到一定程度後，客戶將恢復成長。

對於是否有長約客戶違約或延遲拉貨，台勝科表示，客戶有進行產品組合調整，但仍遵守長約，目前 12 吋長約比重仍是史上最高，新廠擴建也有長約確保。

至於中國加速擴建 12 吋矽晶圓廠，台勝科認為，中國同業產品屬於中低階，現階段對公司沒有影響，將配合客戶，持續增加工業、車用產品供應，以維持優勢。

