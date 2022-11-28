二大廉航便宜機票來了 搶區域線旅客

看好各國解封後的報復性旅遊潮，除國籍三大航空包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和星宇航 (2646-TW) 陸續開新航點並增班，廉價航空業者也加入此戰局，台灣虎航 (6757-TW) 今 (28) 日宣布，2023 年夏季班表早鳥優惠將於 12 月起開賣，而 AirAsia 也祭出周年慶活動，強打東南亞航線。

台灣虎航說明， 第一波促銷航線涵蓋桃園 - 福岡、高雄 - 福岡、桃園 - 名古屋、高雄 - 名古屋、桃園 - 東京成田、高雄 - 東京成田和桃園 - 東京羽田等，主要瞄準赴日旅遊龐大復甦商機。

而台灣虎航第二波促銷航線則以韓國航點為主，包括桃園 - 首爾仁川、桃園 - 大邱、桃園 - 釜山、桃園 - 濟州島，而熱門日本航線包括桃園 - 沖繩那霸、桃園 - 大阪關西、高雄 - 大阪關西均納入第二波活動。

除國籍航空，亞洲低成本航空領導品牌 AirAsia 也開始推東南亞航線促銷，包括台北 / 高雄 - 吉隆坡、台北 - 沙巴和台北 - 清邁等。

AirAsia 說明，除台灣直飛航線外，蘭卡威、檳城、登嘉樓等馬來西亞國內航線也在優惠活動中，台灣旅客可藉此透過吉隆坡銜接到其他東南亞旅遊地。

AirAsia 集團首席商務長 Karen Chan 表示，此次機票優惠活動主要是為慶祝 AirAsia 成立 21 周年，自成立以來已為超過 7 億乘客服務，同時也不斷增加新旅客人數。