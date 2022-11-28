我國11月消費者信心創金融海嘯以來低點 投資股票指標創新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日發布 11 月消費者信心指數 (CCI)，較上月下降 1.22 點至 60 點，不僅呈連 3 月下滑，更創 2009 年 10 月以來新低，6 項調查指標全面走跌，又以「購買耐久財」跌最多，顯示通膨因素對消費者信心的衝擊，而「投資股票時機」指標更創新低。

台經中心說明，本次調查中，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 102 點，月減 2.3 點，不僅連 3 跌，也創去年 7 月來低點；其次為「未來半年國內經濟景氣」76.65 點，月減 1.8 點，自去年上半年以來多呈現下降趨勢。

下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 71.45 點，月減 1.7 點；「未來半年國內就業機會」61.65 點，月減 1.25 點；「未來半年投資股票時機」21.1 點，月減 0.2 點，續創新低。

而本次調查中下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，結果為 27.15 點，月減 0.05 點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，台經中心調查「購買房地產時機」指標，結果為 102.65 點，與上月持平。