〈台股盤中〉台積電壓抑盤勢近百點 中小股接棒輪動撐人氣

隨著中國疫情升溫而民眾爆發防疫封控抗議，港股今 (28) 日重挫，陸股和日韓股也走弱，亞股全面表現低疲，台股加權指數以下跌 142 點開出後，隨即大跌超過 200 點，其中，台積電跌逾 2% 即影響跌點近 100 點，不過，櫃買指數逆勢漲，在亞股一枝獨秀，顯示多頭軍並未退守，中小股快速輪動中。

盤中上市櫃業者仍有近 10 檔亮漲停燈號，其中，上櫃業者有近 5 成處在紅盤上，顯然仍有買盤看好年終前有一波短線行情，蓄勢而動。

各族群中，包括生技、車用和安控相關業者均有表現，視陽今日上市首日飆漲超過 50%，帶動部分生技股，和康生漲逾 4%，寶齡富錦、承業醫和晶宇均漲 3% 之上，台耀漲 2%，旭富、北極星藥業 - KY、亞諾法、國光生、杏輝、懷特等均穩在盤上。

安控族群買盤高度熱絡，勝品、晶睿均亮漲停燈號，昇銳、杭特和奇偶漲超過半根停板上下。電聲族群中，安普新漲逾 6%，宣德和志豐漲 2.5% 之上。

光纖族群也相當熱，華星光漲停，眾達 - KY 漲超過 8%，上詮、統新、光環、波若威均漲逾半根停板。

儘管細族群各自有表現，但大型權值股偏弱，壓抑整體盤勢，台塑化、亞德客 - KY、台達電、和泰車、聯電、台積電、中租 - KY、萬海等均跌 3% 左右，豐泰、台化、南亞、陽明、統一、兆豐金、聯發科、台塑、永豐金等均跌 2% 左右；50 大權值股中，盤中僅華碩維持紅盤上。

元大投顧指出，從技術面來看，月線已上穿季線並上揚，惟半年線仍下彎，勢必還會反覆測試，所幸短多持續發酵，量能放大可再向年線攻堅，若後繼無力，則可觀察 5 日均線做為多空強弱參考依據。

統一投顧則表示，5 日、10 日和 20 日等短期均線呈多頭排列且全數上揚，季線扣抵值也開始向下扣低，預期台股有望站穩半年線，並在年底前挑戰年線 15900 點位置，惟須留意中國疫情增溫為供應鏈帶來的不確定性，短線稍作震盪。