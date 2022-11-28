盤中速報 - 波若威(3163)急拉2.35%報56.5元，成交1,214張

波若威(3163-TW)近5分K漲速2.35%，28日09:38報56.5元，成交1,214張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
波若威(3163-TW)近5日股價上漲0.74%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.15%。櫃買指數上漲0.27%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+266 張
- 外資買賣超：+254 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：-241 張
- 融券增減：-24 張
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AI優化後報酬率
+24.32%
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原投組報酬率
+14.91%
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投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
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