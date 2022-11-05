〈熱門股〉光通訊族群多點開花 波若威、華星光周漲逾1成

光通訊族群多點開花 波若威周漲近18%、華星光13%（圖：AFP）Tag光通訊波若威華星光眾達光通訊廠第三季財報繳出佳績，吸引市場買盤進場布局，族群個股本周多點開花，其中波若威 (3163-TW) 大漲 17.89%、華星光 (4979-TW) 大漲 13.4%，統新、眾達、創威都漲 10%，光聖也漲 9.9%。 波若威第三季儘管營收較前季下滑，但產品組合帶動毛利提升，每股盈餘 2.4 元較前季持續成長；華星光轉虧為盈後營運保持強勁，第三季稅後純益 9819.6 萬元，季增 17.7%，每股純益成長至 0.74 元。 強勁營運帶動波若威大漲近 18%、華星光漲 13% ，帶動光通訊類股走強，統新、眾達、創威漲逾 10%，光聖漲 9.9%、光環 7.5%、前鼎 7.9%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+24.72%$12,472原投組報酬率+16.25%$11,625投組標的成分40%耀勝320720%嘉聯益615320%華經246810%宜特328910%富蘭克林黃金基金美元A股延伸閱讀光通訊廠Q2亮眼 光環揮別6季虧損 前鼎上半年獲利近去年全年400G光模組加速出貨 Q4營運續強相關貼文