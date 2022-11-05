〈熱門股〉光通訊族群多點開花 波若威、華星光周漲逾1成

光通訊族群多點開花 波若威周漲近18%、華星光13%（圖：AFP）
光通訊族群多點開花 波若威周漲近18%、華星光13%（圖：AFP）

光通訊廠第三季財報繳出佳績，吸引市場買盤進場布局，族群個股本周多點開花，其中波若威 (3163-TW) 大漲 17.89%、華星光 (4979-TW) 大漲 13.4%，統新、眾達、創威都漲 10%，光聖也漲 9.9%。

波若威第三季儘管營收較前季下滑，但產品組合帶動毛利提升，每股盈餘 2.4 元較前季持續成長；華星光轉虧為盈後營運保持強勁，第三季稅後純益 9819.6 萬元，季增 17.7%，每股純益成長至 0.74 元。

強勁營運帶動波若威大漲近 18%、華星光漲 13% ，帶動光通訊類股走強，統新、眾達、創威漲逾 10%，光聖漲 9.9%、光環 7.5%、前鼎 7.9%。

 
 

 

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