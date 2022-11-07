盤中速報 - 波若威(3163)急跌-2.03%報52.9元，成交1,702張

波若威(3163-TW)近5分K跌速2.03%，07日09:06報52.9元，成交1,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

波若威(3163-TW)近5日股價上漲17.89%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.93%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+88 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：-159 張
  • 融券增減：-5 張

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