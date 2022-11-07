盤中速報 - 波若威(3163)急跌-2.03%報52.9元，成交1,702張

波若威(3163-TW)近5分K跌速2.03%，07日09:06報52.9元，成交1,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
波若威(3163-TW)近5日股價上漲17.89%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲6.93%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+88 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：-159 張
- 融券增減：-5 張
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AI優化後報酬率
+23.82%
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原投組報酬率
+17.51%
$11,751
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
3289
10%