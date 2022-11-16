盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.44%報62.8元，成交2,640張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.44%，16日10:43報62.8元，成交2,640張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價上漲3.4%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-549 張
  • 外資買賣超：-790 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+241 張
  • 融資增減：+428 張
  • 融券增減：-28 張

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