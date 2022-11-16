盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.44%報62.8元，成交2,640張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.44%，16日10:43報62.8元，成交2,640張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲3.4%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-549 張
- 外資買賣超：-790 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+241 張
- 融資增減：+428 張
- 融券增減：-28 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.26%
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原投組報酬率
+22.46%
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投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
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