盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.11%報67.8元，成交3,762張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.11%，17日10:03報67.8元，成交3,762張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲11%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+470 張
- 外資買賣超：+102 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+368 張
- 融資增減：+726 張
- 融券增減：+13 張
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投組標的成分
40%
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