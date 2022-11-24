〈能源盤後〉俄油限價談判持 原油走跌

原油期貨價格周三 (23 日) 收低，係因投資者密切關注七大工業國 (G7) 關於俄羅斯石油價格上限的討論。

《華爾街日報》報導，美國及其盟國可能就俄羅斯原油價格上限達成協議，其討論的價格約為每桶 60 美元，上限仍可能高達 70 美元。

但在周三下午前，《彭博》報導，歐盟國家對 G7 俄羅斯石油價格上限的談判已停滯不前，知情人士透露，各國政府對於如何設計該機制意見分歧。

與此同時，天然氣價格上漲，因預計 12 月天氣變冷可能會導致需求增加。

美國市場周四將因感恩節假期休市。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.01 美元或 3.7%，收每桶 77.94 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.95 美元或 3.3%，收每桶 85.41 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.56 美元或 2.9%，收每桶 85.14 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.4785 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 3.36 美元。

12 月交割的天然氣價格大升 7.2%，收每百萬 Btu 7.269 美元。

市場驅動力

《華爾街日報》稱，美方希望將上限設置得足夠高，以激勵俄羅斯繼續向全球市場出售原油，俄羅斯原油 (Urals) 戰前每桶 65 美元左右的價格被視為潛在基準。報導援引 Refinitiv 的數據稱，俄羅斯石油最近幾天的交易價格較 Brent 原油每桶差價 26 美元左右。

《彭博》報導稱，10 月 15 日至 11 月 14 日 Urals 每桶均價 71.10 美元，隨後全球原油價格大幅下滑。

瑞穗分析師報告指出：「價格上限設定越高，中國和印度的買家就越容易自 G7 國家取得航運、保險和其他服務。」

但因生產成本估計在每桶 20 美元左右，該上限仍將使俄羅斯出售其石油有利可圖，從而防止全球市場供應短缺。美財政部高官周二稱，價格上限每年可能調整數次。

Sevens Report Research 分析師周三報告指出，由於俄羅斯對歐盟和 G7 政策的反應是 12 月初值得關注的不確定看漲因素，目前油價交易範圍仍介於每桶 78 美元至 93 美元 (收盤價) 之間。

「俄羅斯現已表態，不會向任何參與設定上限的國家出售其石油，這點對全球市場的影響尚不明確。」他們補充道。

他們稱，若 G7 成功讓中國和印度同意油價上限，而俄羅斯又持續向中國和印度出售石油，那麼該計畫將對市場的影響有限。「若然，俄羅斯可能只會削減出口並儲存石油，從而對市場造成潛在看漲的供應面衝擊，未來兩周石油市場不太可能沉悶。」

近幾個交易日，市場對中國需求的擔憂情緒持續出現，而俄羅斯油價上限的消息加劇此情緒。中國是全球最大的能源用戶之一，但因新冠確診人數激增而多處實行封控，引發需求面問題。

美國聯準會 (Fed) 最新的經濟評估也加劇了需求擔憂。

Fed 周三公布 11 月初會議記錄，顯示 Fed 官員認為，因應經濟衰退的威脅增加，未來升息幅度「很快就適合縮小」。根據會議記錄，Fed 經紀人員首次表示，明年可能出現經濟衰退。

另外，經濟合作與發展組織 (OECD) 的展望報告預測，明年全球經濟擴張將放緩。

OECD 表示，明年應該不會經濟衰退，但自 1970 年代以來最嚴重的能源危機將引發經濟急劇放緩，其中歐洲將受到最嚴重的打擊，而打擊通膨將是決策者的首要任務。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周原油庫存減少 370 萬桶、美國汽油庫存增加 310 萬桶。

根據《華爾街日報》調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 80 萬桶、美國汽油庫存下降 20 萬桶。

天然氣期貨價格上漲，Rystad Energy 分析師 Wei Xiong 表示，這係因歐洲、亞洲和美國的三大全球定價中心「隨著 12 月臨近，北半球預計天氣轉冷，近期出現上漲動能。」

「另一個推高價格的原因是，俄羅斯可能加劇減產天然氣，令液態天然氣 (LNG) 期貨的競價更激烈。」

