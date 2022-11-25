巴菲特感恩節前夕向家族基金會捐贈7.5億美元波克夏股票

巴菲特 (Warren Buffett) 在感恩節前夕向與其家族相關的 4 個基金會捐贈了價值超過 7.5 億美元的波克夏控股 (BRK.B-US) 股票，這位傳奇投資人表示，這個時機並非巧合，因為這是他感謝孩子們為慈善工作的方式。

巴菲特說：「我對我的孩子們的表現感到自豪。」「我覺得很好，因為他們知道我喜歡他們這樣。這是對我的孩子們的最終認可，也是我的孩子們不想成為家族富豪的最終聲明。」

這位 92 歲的投資人將其企業集團的 150 萬股 B 類股票捐贈給了蘇珊湯普森巴菲特基金會 (Susan Thompson Buffett Foundation)，該基金會以他的第一任妻子的名字命名。他還將 30 萬股 B 類股票分別捐給了他孩子經營的 3 個基金會：舍伍德基金會 (Sherwood Foundation)、霍華德 ·G· 巴菲特基金會 (Howard G. Buffett Foundation) 和 NoVo 基金會。

這次的受贈者並不包括比爾蓋茲和梅琳達蓋茨基金會。這位「奧馬哈先知」曾誓言要逐步捐出他所有財產，並且自 2006 年以來每年都向這 5 個慈善機構捐款。

他於 6 月向蓋茲基金會捐贈了 1100 萬股 B 股，向蘇珊湯普森巴菲特基金會捐贈了 110 萬股 B 股，並向其子女的 3 個基金會各捐贈了 77 萬 218 股。