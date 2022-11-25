〈富邦金法說〉富邦人壽股債大賺620億元 手握2318億元現金有助錢進股海

壽險業今 (2022) 年股債投資普遍慘烈，但富邦金 (2881-TW) 今(25)日召開法說會，核心子公司富邦人壽前三季仍維持良好投資績效，光是股債就海賺 620 億元；而目前手握現金高達 2318 億元左右，加上今年股市跌這麼多，投資價值已浮現，有助於投資布建。

儘管全球股市今年坡動劇烈，富邦人壽前三季股票實現資本利得 593 億元，雖較去年減少 130 億元，但仍創歷年次高；而債券實現資本利得 27.44 億元，也比去年同期少 287 億元；但整體來說，在股債合計就大賺 620 億元，且無論在股市還是債市的資本利得都在整體已公布壽險業中排第一。

若以投報率來看，台股投報率高達 18.17%，國外股票亦有 12.18%，國外債投資報酬率 4%，國內債投報率 1.69%，加上外匯部位管理得宜，整體投資報酬率達 5.55%。

展望明年投資策略，富邦人壽投資主管鮑華苓表示，今年在股債市場大幅波動下，因此有相當程度的減碼，尤其是股票部位，因此目前手握現金高達 2318 億元，看好明年上市櫃公司庫存去化有機會告一段落，轉為正常化，股票投資價值已浮現，對股市持審慎樂觀態度，會視市況擇機加碼。

富邦金總經理韓蔚廷也表示，全球央行利率雖然普遍調高，但是日本、中國大陸未採取緊縮策略，而歐美國家貨幣的緊縮也趨向和緩，今年已經升息這麼多，對景氣衝擊需要觀察，但預期明年金融市場波動應該不會像今年這麼大，尤其今年股市跌這麼多，已經比較便宜，因此對明年審慎樂觀。