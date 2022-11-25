全支付加快通路拓展 特力三品牌和台鐵陸續上線

超市龍頭全聯最新宣布，全支付通路拓展再下一城，於特力 (2908-TW) 旗下特力屋、HOLA 和 hoi 好好生活服務上線，而台鐵也預計於 12 月 1 日開通，目前已分別在台北、台中、高雄和花蓮等 4 站進行購票試營運。

據金管會公布 9 月數據，電子支付業當月代理收付實質交易款項金額約 106.3 億元，月增 19.3 億元；全支付雖為後進業者，代理收付交易金額持續累積，10 月單月交易突破 24 億元。

全聯表示，積極配合政府政策，將持續推出指定品類、多元場域等行銷活動，滿足不同消費者需求，以盡快達到無現金社會的終程目標，因此，全支付年底前全力衝刺會員數，明年目標 20 萬通路拓展不停歇。

從資策會行動支付大調查結果來看，北部和東部行動支付使用率整體較高，中部和南部相對低，與全支付現有 200 萬用戶的使用行為不同。

全支付總經理游金榮進一步說明，全支付交易並未集中在特定區域，而是平均分布在全台，因此未來通路發展策略上，將以全台全聯門市周邊展開，讓中南部消費者也能受惠電子支付的便利，而年輕族群偏愛的消費場域，也會是現階段積極開發目標。

另一方面，台鐵預計於 12 月 1 日上線，目前已分別在台北、台中、高雄和花蓮等 4 站進行購票試營運，啟用當日全支付將推出購票享 20% 回饋。

全支付強調，不斷針對悠閒娛樂擴大版圖，年底前陸續上線多家連鎖速食、交通住宿、文創園區和餐酒館等，例如金色三麥、華山 1914 文創園區、台東娜路彎大飯店、肯德基、必勝客 Pizza Hut 線上訂餐、法雅客網路商店和 MyCard 等。

全支付歡慶 200 萬系列活動持續進行中，最受注目的是持續到年底每周二、四咖啡、飲品類合作店家活動，消費滿 50 元回饋全點 10 點，已吸引不少年輕族群的目光，在各大社群引起擴散與討論。

此外，於特力屋、HOLA 特力和樂和 hoi! 好好生活三品牌祭出超狂回饋，單筆消費滿 3000 元，享 6% 回饋。

而看好年末聖誕、跨年的購物季，全支付在美麗華百樂園也推出不限消費金額最高享 10% 回饋至 1 月 2 日。