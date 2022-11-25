〈台股盤中〉航運鋼鐵強強滾難撐大局 大盤再震盪翻黑小跌

美股因感恩節休市一天，台股今 (25) 日開盤小跌 19.06 點、開在 14764.94 點，盤中航運、鋼鐵等逆勢走高，推升指數一度翻紅小漲，最高漲到 14835.66 點，但盤中獲利了結賣壓湧出，指數再度翻黑小跌。

台積電開盤下跌 2 元，開盤價 494 元，盤中由黑翻紅最高漲到 497.5 元，其餘電子權值股漲跌互見，股王大立光跟股后信驊連袂下跌，面板雙虎部分，友達下挫、群創盤中也漲勢收斂，聯發科則呈現小跌。

隨著大陸年終趕出貨，市場傳出歐洲線運價可望率先落底，外資昨日力挺航運股，航運股今天延續漲勢，四維航強攻超過 5%，裕民、慧洋 - KY、榮運、新興、中櫃等都勁揚 2-3% 不等，貨櫃三雄也持續揚帆，推升航運指數一度漲約 2%，為盤面上多頭重心。

鋼鐵股也是買盤聚集所在，第一銅漲 5% 以上，威致、中鴻、新鋼、新光鋼、海光、佳大、彰源、運錩、燁興、燁輝、春源、大成鋼皆漲 1 到 3% 不等，但盤中也都見漲勢收斂。

整體來說，美元指數連續三天走跌，從先前 9 月高點 114 降至目前的 105，讓外資匯出壓力減輕，對台股已經連三買，且今日收周線，儘管目前指數再度震盪翻黑小跌，但周線連四紅應該沒問題，後續蓄勢將挑戰萬五大關。