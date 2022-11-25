盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至133.5元，漲幅達7.23%

華擎(3515-TW)25日09:10股價上漲9元，報133.5元，漲幅7.23%，成交2,374張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲0%，台灣加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-1,562 張
- 投信買賣超：+1,609 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-269 張
- 融券增減：-81 張
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