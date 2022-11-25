盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.37%報129.0元，成交971張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.37%，25日09:06報129.0元，成交971張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.43%。台灣加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-1,562 張
  • 投信買賣超：+1,609 張
  • 自營商買賣超：-49 張
  • 融資增減：-269 張
  • 融券增減：-81 張

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