盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.02%報17.65元，成交1,187張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.02%，25日09:09報17.65元，成交1,187張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價上漲2.69%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.64%。台灣加權指數上漲1.71%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-714 張
  • 外資買賣超：-723 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：+1 張
  • 融券增減：-157 張

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