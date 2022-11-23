盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.76%報123.5元，成交1,192張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.76%，23日09:09報123.5元，成交1,192張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲22.22%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.72%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,933 張
- 外資買賣超：-521 張
- 投信買賣超：+2,245 張
- 自營商買賣超：+209 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：+174 張
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投組標的成分
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