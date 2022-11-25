盤中速報 - 晶豪科(3006)急跌-2.14%報72.8元，成交2,597張

晶豪科(3006-TW)近5分K跌速2.14%，25日09:05報72.8元，成交2,597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價下跌2.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.91%。台灣加權指數上漲1.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,737 張
- 外資買賣超：-4,221 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-515 張
- 融資增減：-435 張
- 融券增減：-293 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.46%
$11,646
原投組報酬率
+7.37%
$10,737
投組標的成分
40%
8996
20%
6643
20%
5425
10%
6104
10%