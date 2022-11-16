盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.54%報77.4元，成交11,703張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.54%，16日10:12報77.4元，成交11,703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲6.92%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,148 張
  • 外資買賣超：+2,889 張
  • 投信買賣超：+132 張
  • 自營商買賣超：+127 張
  • 融資增減：+33 張
  • 融券增減：+434 張

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  • 20%

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    6143

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    富邦台灣科技指數基金

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