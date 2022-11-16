盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.54%報77.4元，成交11,703張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.54%，16日10:12報77.4元，成交11,703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲6.92%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,148 張
- 外資買賣超：+2,889 張
- 投信買賣超：+132 張
- 自營商買賣超：+127 張
- 融資增減：+33 張
- 融券增減：+434 張
最新相關新聞
晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.54%，16日10:12報77.4元，成交11,703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲6.92%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲17.97%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.22%
$13,122
原投組報酬率
+24.02%
$12,402
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%