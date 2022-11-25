盤中速報 - 金像電(2368)急跌-2.43%報100.0元，成交1,588張

金像電(2368-TW)近5分K跌速2.43%，25日09:05報100.0元，成交1,588張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金像電(2368-TW)近5日股價上漲1.82%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.2%。台灣加權指數上漲1.71%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,352 張
- 外資買賣超：+3,844 張
- 投信買賣超：+586 張
- 自營商買賣超：-78 張
- 融資增減：+91 張
- 融券增減：+86 張
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