福興陸續調漲售價 今年營運將回穩

製鎖大廠台灣福興 (9924-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長林瑞章於會中指出，公司先前已陸續向客戶反映調漲售價，加上近期金屬價格逐漸走穩，美元匯率因美國聯準會展開升息循環而逐步走揚，今年營運可望逐漸回穩。

台灣福興今天股東常會中決議，配發現金股利 2.4 元，盈餘配發率近 7 成，換算殖利率 5.8 %，公司並公布以 6 月 16 日為除息交易。

台灣福興去年受到新台幣升值，以及大宗金屬材料價格大幅上漲的雙重不利影響，全年毛利率僅有 17.43%，今年第一季更下跌至 13.63%，公司營運受材料漲價影響衝擊大，先前已陸續向客戶反映調漲售價。

林瑞章指出，近期金屬價格逐漸回穩，美金匯率也因美國聯準會展開升息循環而逐步走揚，公司營運可望逐漸同步走穩。

台灣福興在兩岸都有生產基地，每年可生產高達 5000 萬組門鎖。今年營運最大的挑戰，主要仍是匯率以及大宗金屬價格兩項變數。然而，中國因應新冠疫情控制而實施的封控政策，以及俄烏戰爭兩項因素，對於供應鏈也產生一定程度之干擾，必須持續觀察並調整因應措施，將干擾影響降至最低。

台灣福興 2022 年第一季稅後純益 1.18 億元，季減 19.18%，年減 28.3%，每股純益 0.63 元。