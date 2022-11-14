台、韓交易所董座會談 聚焦ESG市場議題

證交所董事長林修銘。(鉅亨網資料照)
證交所董事長林修銘。(鉅亨網資料照)

證交所董事長林修銘日前前往韓國參加亞太地區集保組織第 24 屆年會，並拜訪韓國交易所進行業務交流，雙方就 ESG 相關商品進行市場交流，同時前往韓國交易所首爾辦公室，聽取 KONEX 市場團隊的經驗分享，在業務層面也進行充分實務討論。

證交所表示，林修銘是以亞太地區集保組織 (Asia-PacificCentral Securities Depository Group, ACG) 副主席身分，參加該組織第 24 屆釜山年會，並拜訪韓國交易所進行業務交流。

證交所表示，林修銘在 9 日與韓國交易所董事長孫炳斗 (Byungdoo Sohn) 舉行台韓首長會談，雙方就目前全球經濟變化及地緣政治影響進行意見交換，並商研因應策略。

本次會談是繼 8 月 22 日台韓首長線上會議，及 9 月 28 日世界交易所聯合會 (WFE) 第 61 屆年會台韓雙邊會談後，雙方董事長再度會面，顯現台韓交易所間緊密且互動良好的情誼。

證交所表示，台韓首長會談聚焦雙方市場的 ESG 發展，及對扶植新創企業的願景及經驗，同時確立未來將擴大在 ESG 及創新板塊的交流合作及經驗分享，期望透過持續深化合作，鞏固台韓交易所友好關係，並攜手為臺韓雙方市場創造更高的價值。

事實上，林修銘今年 7 月上任以來，就積極建置 ESG 資訊平臺和 ESG 評鑑來發展 ESG 生態系，並大力推動臺灣創新板的發展，在法規面也放寬合格投資人財力證明及上市市值標準等規範。

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