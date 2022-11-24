馬來西亞政治僵局有望突破 股匯率雙漲 令吉創兩周來最佳表現

馬來西亞令吉周四 (24 日) 創下近兩周來最好的一天，股市也上漲 2%，原因是政治僵局有突破的跡象。

令吉周四一度上漲 1.5%，至 4.5072，有望創下 11 月 11 日以來的最佳單日表現。吉隆坡股市漲幅高達 2%，有望創下 2021 年 8 月 24 日以來的最佳單日表現。

Natwest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 將令吉的上漲，歸因於更廣泛的市場樂觀情緒，在美國聯準會會議紀要提高了對溫和升息的預期後，大多數亞洲資產交易走高。

Chia 表示，馬來西亞股匯率的上漲，部分原因是追上國際的腳步。

馬來西亞上周六舉行大選，安華 (Anwar Ibrahim) 領導的希望聯盟，以及前首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 帶領的國民聯盟，均未能拿下半數席位，使新首相難產。星馬媒體報導，拿下 30 席的國民陣線，有意與希望聯盟合作，共組聯合政府，支持安華擔任首相。

不過，Chia 認為，儘管一方面，更多的討論集中在一個潛在的聯盟即將出現，但另一方面，也有人懷疑這樣的執政聯盟最終能有多穩定，這對政府意味著什麼政策。

自 2018 年上屆大選以來，馬來西亞政局一直不穩，這幾年來已經換了 3 位首相。馬來西亞國王將於周四會見其他高級王室成員，以幫助決定誰將成為首相。