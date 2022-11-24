盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至80.8元，漲幅達7.02%

宏捷科(8086-TW)24日11:50股價上漲5.3元，報80.8元，漲幅7.02%，成交13,145張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價上漲10.06%，櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,187 張
- 外資買賣超：+1,292 張
- 投信買賣超：+729 張
- 自營商買賣超：+166 張
- 融資增減：+72 張
- 融券增減：+146 張
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