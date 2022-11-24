盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉2.23%報78.1元，成交2,271張

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速2.23%，24日09:07報78.1元，成交2,271張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲10.06%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.55%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,187 張
- 外資買賣超：+1,292 張
- 投信買賣超：+729 張
- 自營商買賣超：+166 張
- 融資增減：+72 張
- 融券增減：+146 張
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