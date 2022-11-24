盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.56%報18.05元，成交3,437張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.56%，24日11:38報18.05元，成交3,437張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.04%。台灣加權指數上漲0.49%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,880 張
- 外資買賣超：-3,877 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+731 張
- 融券增減：-13 張
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投組標的成分
40%
3289
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