盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.61%報18.65元，成交7,911張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.61%，03日10:23報18.65元，成交7,911張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲10.91%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.36%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,477 張
- 外資買賣超：+2,486 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+1,105 張
- 融券增減：+219 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
3535
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