盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.12%報19.3元，成交3,035張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.12%，04日09:33報19.3元，成交3,035張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲5.03%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.62%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+448 張
  • 外資買賣超：+535 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-87 張
  • 融資增減：+1,609 張
  • 融券增減：+127 張

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