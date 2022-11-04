盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.12%報19.3元，成交3,035張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.12%，04日09:33報19.3元，成交3,035張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲5.03%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.62%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+448 張
- 外資買賣超：+535 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-87 張
- 融資增減：+1,609 張
- 融券增減：+127 張
最新相關新聞
毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.12%，04日09:33報19.3元，成交3,035張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲5.03%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.62%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.26%
$11,526
原投組報酬率
+7.08%
$10,708
投組標的成分
40%
3454
20%
6153
20%
4931
10%
5258
10%