盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.83%報18.85元，成交10,177張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.83%，02日10:09報18.85元，成交10,177張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲6.25%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,244 張
- 外資買賣超：+3,230 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+538 張
- 融券增減：+96 張
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原投組報酬率
+8.91%
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投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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