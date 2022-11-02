盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.83%報18.85元，成交10,177張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.83%，02日10:09報18.85元，成交10,177張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲6.25%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,244 張
  • 外資買賣超：+3,230 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：+538 張
  • 融券增減：+96 張

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