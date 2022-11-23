〈能源盤後〉市場擺脫OPEC產量影響 油價回升收高

原油期貨價格周二 (22 日) 收復前一日跌幅。周一市場消化多空交錯的消息而下跌，即主要產油國及其盟國 (OPEC+) 正考慮增產的消息。

周二交易因假期將至而受抑制。美國市場周四因感恩節而休市，部分市場縮短周五交易時間。

能源板塊價格本周開始普遍走弱，但在沙烏地阿拉伯能源部長否認 OPEC + 考慮增產後，周一油價雖收低但遠脫離盤中低點。

OPEC + 增產被視為可舒緩沙美緊張氣氛的做法，並在抑制俄羅斯石油產業的新舉措生效之際維持能源流動。

然而，油價仍承壓，係因中國需求前景在新防疫封控措施下依舊令人擔憂。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.14%，收每桶 80.95 美元。周一該期貨盤中跌逾 5% ，觸及 1 月以來最低點，但最終僅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 91 美分或 1%，收每桶 88.36 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨價格周一均收在 9 月下旬以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 4.3%，收每加侖 2.5424 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格逆轉下跌 0.9%，收每加侖 3.4653 美元。

12 月交割的天然氣價格小升 0.04%，收每百萬 Btu 6.7790 美元。

市場驅動力

在上周五收於 2 個月低點後， WTI 和 Brent 原油期貨價格均短暫出現 1 月以來未見的低點。《華爾街日報》報導，未具名代表指稱沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 產油國正在討論增產多達 50 萬桶 / 日，且可能在 12 月 4 日舉行的會議上宣布。

歐盟實施俄羅斯石油禁運令，且七大工業國 (G7) 對俄羅斯原油銷售設置價格上限，這可能會讓俄羅斯石油供應自市場上消失。

根據報導，OPEC+ 12 月 4 日會議正好在該禁運令和價格上限制度的生效前一日。

然而，OPEC + 上個月甫決議減產 200 萬桶 / 日，因此任何增產都將意味部分扭轉上個月決議。

然而，新聞報導又澄清，沙烏地阿拉伯能源部長駁斥 OPEC + 討論增產的說法，令原油縮減跌幅。

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 表示：「今日油價試圖找尋合適的重心，在 OPEC + 考慮增產的消息見報後，交易者試著在 10 月宣布的減產 2000 萬桶 / 日、歐盟禁運令和 G7 油價上限制中找尋平衡。」

「在價格下跌和對全球需求令人擔憂的情況下增產，將是巨大意外。」Innes 說。

OPEC+ 10 月同意減產 200 萬桶 / 日，德國商銀大宗商品團隊周二報告指出，如果所有國家都遵守從 11 月起適用的減產目標，減產幅度可能超過 100 萬桶 / 日。

「單就這點就足以令本季石油市場平衡，因為這意味嚴重枯竭的庫存將無法得到補充。在供需可能相等的季度後，石油市場自 2023 年第二季起面臨供應不足的風險，到 2023 年下半年甚至可能出現相當大的供應短缺。」他們繼續說道。

需求方面，市場焦點仍在中國與其最近期新冠疫情發展上。根據《美聯社》報導，中國廣州繼海珠區後，白雲區 21 日也宣布封控。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「有些樂觀情緒認為，中國這全球最大石油進口國應會導入一些提振經濟的措施，尤其是修改嚴厲的清零政策。」

「全球央行繼續升息，全球經濟放緩，且有經濟衰退的可能性，這些一直市場擔憂石油需求將大幅下降因素。」Crosby 說。

天然氣價格周二先跌後漲，在周末歷史性暴風雪襲擊紐約州後，天然氣價格近日交易走勢波動。

與此同時，NOAA 發布未來 6 至 10 日天氣預報，顯示美國中部大部分地區的氣溫將高於正常水準，僅有東北部部分地區的氣溫較涼快，這可能會減少 11 月下旬的供暖需求。然而，NOAA 更新未來 3 至 4 周的天氣預報，涵蓋 12 月初至中旬，稱美國北部幾乎所有地區的氣溫都低於正常水準，這可能會再次提振供暖需求。

