開發金恐發不出股利？總座坦言確實有較大挑戰

開發金 (2883-TW) 今 (23) 日舉辦線上法說會，相較去 (2021) 年每股配發 1 元現金股利，明年發不發得出股利為焦點，總經理龐德明坦言，今年由於中壽資產列 OCI(其他損益項下)損失，股利政策確實有較大的挑戰。

開發金今年前三季累計稅後純益突破 200 億元、達到 203.2 億，於金控同業中排名第四，每股純益為 1.21 元。其中，核心子公司中壽今年前三季稅後純益為 181.7 億，新契約價值利潤率上升至 36.8%，同時亦審慎管理投資組合，以維持投資收益，整體投資報酬率達 4.65%，也優於去年同期水準。

值得一提的是，中壽前 3 季台股部位減少了 619 億元，股票投資報酬率仍高達 15.71%，加計債券後前 3 季股債共計實現利益約 141 億元。淨值在資產重分類之前是 700 億元，重分類後拉高約 300 億元，淨值比會從 3.1% 增加到 4.4%。

但中壽上半年的未分配盈餘 471 億元，但淨值下其他權益是負 926 億元，所以依規定面臨恐無法分配現金股利的困境，股利政策成為法說會上重點，龐德明說，去年股利分配是 1 元現金股息，配發率達到 43% 今年由於中壽資產列 OCI 損失，讓股利發放更有挑戰性，還要看第三及第四季表現，加上金管會對於使用資本方式也有些建議，因此也要等主管機關的決議，才能決定明年股利發放措施。