金控超級法說周登場聚焦五大重點 股利發不發股民都在看

金控已陸續召開法說，下周更是超級金控法說周，包括國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW) 將接續登場，外界關切金控雙雄防疫險以及所衍生的增資狀況、股債投資績效、壽險淨值、明年是否發得出股利、明年營運展望等 5 大重點。

國泰金法說會訂於 11/21、開發金 11/23、富邦金 11/25，三家金控都是擁有壽險業的金控，其中，國泰人壽、中國人壽都啟動金融資產重分類，重分類後淨值備受矚目；富邦人壽則未啟動，其最新淨值也是聚焦重點。

為因應美國暴力升息、防疫險理賠黑洞，國泰金提前啟動史上最大規模現金增資案，現增基準日正式訂在 12 月 11 日，年底前 450 億資金可望正式到位；增資後，國壽 RBC 將超過 350%、淨值比也將提升到 6.2% 以上；而國泰產險 RBC 也將提升到 400% 以上。但是，國泰金前 10 月累積獲利年減超過 55%，獲利大舉腰斬下，明年股利怎麼發值得關注。

開發金前 10 月稅後純益 205.51 億元、年減 35.6%，累計每股稅後純益為 1.23 元。旗下核心子公司中國人壽也已進行資產重分類，穩定淨值後展望明年，股債策略，以及利差擴大下避險成本恐擴大，營運動能為何將是重點。

受到防疫保單理賠續增衝擊，富邦金罕見連續兩個月虧損，富邦產險雖已於 8 月 31 日完成增資 150 億元，但該產險防疫保單要到明年 4 月才會全部到期，產險財務壓力仍大。

除了富邦產是否還會二度增資是焦點以外，富邦金前 10 月稅後純益縮至 783.02 億元、年減 42.3%，累計每股稅後純益只剩 (EPS) 為 6.07 元，相較於前年 EPS 高達 12.49 元，每股發出現金股利 3.5 元、股票股利 0.5 元，但今年獲利大幅縮水，後續恐還有哈爾濱銀行投資認損，富邦金明年發不發股利，勢必是法說會重點。