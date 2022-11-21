〈國泰金法說〉國壽未實現損失2479億元 股利發放看兩變數

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，目前金控前 3 季未分配盈餘有 2400 億元，但人壽未重分類前的未實現損失為 2479 億元，股利發不發得出來備受矚目；財務長陳晏如表示，要看資本市場變化，評價利益是否可以回升，至於是否動用法定盈餘公積、資本公積，則要與主管機關再溝通。

國泰金前三季稅後純益 545 億元，年減 55%，累積每股純益僅有 3.83 元。其中，國泰世華銀行稅後純益仍創同期新高，達雙位數成長，存放皆達雙位數成長，資產品質良好，升息帶動淨利差顯著提升，淨利息收入年成長 23%。

受美國急劇升息、債市大跌評價損失影響，國泰金帳面淨值原本為 3066 億元，資產重分類後，淨值較 9 月底增加 2426 億元，拉升至 5492 億元，普通股每股淨值增加 18.4 元至 33.8 元。

而國泰人壽部分，帳面淨值去年底 7421 億元，但隨著資本市場震盪，淨值一路滑落，到今年第三季底降到 1759 億元，3 季大舉蒸發 5662 億元，但在金融資產重分類後，增加 2426 億元、回升至 4185 億元。

股利政策議題在法說會中最受矚目，國泰金表示，前 3 季未分配盈餘超過 2400 億元，但因為國泰人壽 10 月 1 日重分類後，淨值回升多寡，金管會有要求金控母公司也要以同等金額去提列特別盈餘公積，「的確會限制股利發放量能」。

李長庚進一步指出，對於投資人股利的需求完全了解，但資本市場前三季很辛苦，本月台股反彈，美債也有相當回升，若市場沒有惡化的話，「我們一定會盡最大努力，符合主管機關要求，以及投資人需求。」

至於股利發放可以努力方向，國泰金主管補充，未分配盈餘僅 2400 億元，且有提列特別盈餘公積的議題，所以會限縮空間，但截至第三季底，還有法定盈餘公積有 737 億元、資本公積 1770 億元，合計約 2500 億元，若要動用此兩部分配息，需要跟主管溝通討論，目前都是研議的方案，但礙於現為緘默期不宜對外說明。