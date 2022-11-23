科技業最大裁員潮 教你失業如何解套續存退休金

今年是科技業的凜冬，連美國矽谷科技巨頭紛紛面臨裁員風暴，不僅 Meta 上波裁員 11,000 人，最新傳出裁員的是零售巨頭亞馬遜，正進行一項約 10,000 人的裁員計劃，而這樣的裁員風氣會不會也吹到台灣來？

近來永誠資產管理處聽到許多科技業的朋友表示公司內部狀況沒有以往好，萬一不幸被裁員，整個大環境又還沒回到熱絡的狀態，找不到工作時，就怕未來日子沒保障，領到的年金比別人少了一大截，這邊跟大家分享：假設工作中斷，無法持續續保勞保該怎麼辦？

一、續保勞保

失業勞工參加勞保年資合計已滿 15 年以上，而離職的原因如果是因為被裁減資遣或依服務單位所訂自動退休辦法辦理退休，但是年齡或保險年資還不到申請老年給付的條件時，可在被裁減資遣或退休離職的 2 年內申請繼續參加勞工保險。繼續加保者，投保薪資將以被裁減資遣當時之投保薪資為準，其保險費由被保險人負擔 80%，其餘 20% 由政府補助。

二、加入職業工會

短期或中長期「沒工作」，或者成為「接案工作」的狀態時會使用的方式，不過職業工會投保勞保，因無雇主負擔，因此保費就變成勞工自己負擔 60%，政府 40%，保費也是自行繳納。特別要注意的一點職業工會沒有就業保險，就無法領：失業期間領取 6-9 個月投保薪資 6 成的失業補助、育嬰留職停薪津貼、提早就業津貼、職業訓練生活津貼、補助全民健康保險費。同時重點是必須找兩間以上的雇主願意幫你，多數要提供雇主蓋章的在職切結書，才符合資格。

如果被裁員，沒錢繳國民年金該怎麼辦？

由於國民年金的保費繳納期為 10 年，所以只要欠費 10 年以內，都還來得及，但在補繳時會有利息需要補上。

以上的方法，就算遇到產業無情裁員時不用擔心，退休後該有的保障不會減少，還是領得到錢。所以不要因為工作中斷，就放棄自己權益，這會攸關年老後的所得替代率，更重要的是不要亂投資，像是近期的 FTX 破產事件，台灣有 50 萬名投資者受害，所以投資任何金融工具都要具備合法性以及了解其特性，切勿因熱潮而跟風投資。

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