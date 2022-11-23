昱厚鼻噴新冠藥物印尼臨床納首位患者 明年Q2完成收案

昱厚生技 (6709-TW) 今 (23) 日公告，自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥 AD17002-SC，在印尼執行的二 / 三期人體臨床試驗，順利收治首位病患，目標明年第二季收完 180 位患者。

該臨床試驗為一項隨機分組、安慰劑對照試驗，今年 8 月初獲印尼食品藥品監督管理局 (BPOM) 核准執行；試驗設計分為 20 微克 (μg)、40 微克以及安慰劑等三個組別，於鼻腔內進行三次給藥後觀察一個月，評估安全性、耐受性及潛在療效，將在三個臨床試驗中心招收 180 位的輕、中症新冠肺炎病患。

昱厚表示，目前多個國內外研究指出，黏膜免疫具有治療或預防新冠病毒傳播的潛力，公司在呼吸道免疫及鼻腔給藥領域發展多年，有多項鼻噴藥物已完成臨床二期，其機制主要是在呼吸道黏膜建立起免疫防禦，藉此保護未受感染的健康細胞。

昱厚指出，此作用機制屬於廣效特性，不會因為病毒突變而失去效果，目前市面上尚無類似作用機轉的新冠治療產品，公司將加速推進 AD17002-SC 的二 / 三期臨床試驗，爭取藥物早日上市。

印尼有 2.7 億人口為東協最大經濟體，穆斯林人口占比達 8 成，是進軍中東等伊斯蘭市場的前哨站。疫情爆發以來，印尼政府積極投入防疫與醫療資源，此次臨床試驗由印尼經濟統籌部協助，統合雅加達亞運村防疫醫院等醫療院所共同執行，期望能加速藥物的開發上市，未來將搶進東協市場，擴大爭取 18 億人口的伊斯蘭商機。