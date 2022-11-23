〈焦點股〉隱形眼鏡股掀比價效應 雙雄亮燈漲停

〈焦點股〉隱形眼鏡股掀比價效應 雙雄亮燈漲停。(圖：AFP)
〈焦點股〉隱形眼鏡股掀比價效應 雙雄亮燈漲停。(圖：AFP)

台股隱形眼鏡族群第三季獲利亮眼，明基材 (8215-TW) 旗下小金雞視陽光學 (6782-TW) 將於 28 日正式轉上市，今 (23) 日在比價效應下，晶碩 (6491-TW)、精華 (1565-TW) 獲得買盤追捧，股價連袂攻上漲停板，亨泰光 (6747-TW) 盤中也勁揚逾 4%。

晶碩今天股價直奔漲停，達 349 元，站上季線，為 1 個半月以來的高點；精華開盤跳空漲停，達 253 元，雖漲停未能鎖住，但仍有 6% 的漲幅；亨泰光盤中上漲超過 4%，最高來到 173.5 元。

受惠中國雙 11 購物檔期，客戶提前拉貨，晶碩第 3 季稅後純益 4.21 億元，年增 16%，創歷史新高，累計前三季稅後純益 11.23 億元，年增 27%，每股純益 16.05 元，續創同期新高。晶碩表示，第 3 季受惠日本客戶拉貨成長動能顯著，推升營收規模與獲利表現，不過，11、12 月受中國防疫干擾，營收恐下滑。

精華第 3 季稅後純益 3.01 億元，年增 6.3%，每股純益 5.62    元，累計前三季稅後純益 8.4 億元，年增 21%，每股純益達 16.67 元。亨泰光第 3 季稅後純益 9243.6 萬元，年增 24%，每股純益 3.83 元，為歷史次高，累計前三季稅後純益 2.41 億元，年增 8.5%，每股純益 9.97 元。

視陽光學辦理現增發行新股，公開申購已完成抽籤，將在下周一 (11 月 28 日) 正式轉上市，展望未來，視陽光學持續看好整體矽水膠市場前景，加上產能持續開出下，樂觀今年營收、獲利都可望再創新高。

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