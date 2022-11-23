【盤中熱點】美時成交值直逼台積電，隱眼、面板表現強勢，市場戲稱因阿根廷輸給沙烏地阿拉伯

一、航運、金融接棒！美時成交值直逼台積電

1. 航運、金融接棒！

在美國科技股普遍強漲的背景下，台股多方行情延續，即便台積電與聯發科有開高走低的情況，但在金融與航運帶動下，指數當前上漲約 85 點，預估量為 1900 億。

盤面上來看，貢獻漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2891-TW)中信金、(2881-TW)富邦金、(2603-TW)長榮、(2308-TW)台達電，壓抑盤勢的則為 (6415-TW) 矽力 *-KY，(1326-TW)台化、(1216-TW)統一、(2207-TW)和泰車、(3034-TW)聯詠。

就上方族群來看，生技族群漲幅最為領先，且生技醫療、化學生技醫療合計佔約 23.99% 的成交比重，遠超平均 6%。其次則是航運與金融的表現，上漲約為 1.94 與 1.45%，顯示當前對於電子類股可有擔憂過熱的疑慮，若僅生技獨強則意味資金風險意識可能升溫，但本日金融航運轉趨強勢，這就表示電子的轉弱可能是短期內族群的的轉移，相較強勢的金融族群則有 (8291-TW) 中信金、(2881-TW)富邦金、(2885-TW)元大金、(2882-TW)國泰金等，航運則是普遍呈現上漲，當中又以散裝航運最為漲幅相較多，這主要是因為散裝產業往往扮演景氣復甦的重要角色。

(延伸閱讀：升息減緩股市進入築底期，散裝產業扮演景氣復甦重要角色)

2. 美時成交值超越台積電，生技強勢

在上櫃的部分，可以發現電子與半導體比重相較於平均下滑約 31%，除了先前提到近期市場對於營運動能轉強的族群會有所期待外，盤前提及的伺服器族群如 (6213-TW) 聯茂、(2383-TW)台光電、(6274-TW)台燿，記憶體族群如 (2408-TW) 南亞科、(2337-TW)旺宏相較強勢外，許多中小型個股普遍皆有開高走低的現象，但生技族群則是多出 12% 來到約 25%，因此我們可以看到 (1795-TW) 美時、(6550-TW)北極星藥業 - KY、(1760-TW)寶齡富錦、(6589-TW)台康生技、(4743-TW)合一等生技相關個股紛紛成為盤面的焦點，其中 (1795-TW) 美時成交值一度超越 (2330-TW) 台積電，顯示短線資金確實有出現由科技股轉往生技股的盤面情況，但本日生技與傳金的走強，是否會成為盤面的最後一棒，就是後續值得留意的焦點。

二、隱眼、面板表現強勢，市場戲稱因阿根廷輸給沙烏地阿拉伯

除了上述族群外，本日光學鏡頭、隱形眼鏡、面板族群相關個股如 (3406-TW) 玉晶光、(3218-TW)大學光、(1565-TW)精華、(6491-TW)晶碩、(6747-TW)亨泰光、(3481-TW)群創、(2409-TW)友達走強，適逢 2022 卡達世界盃足球賽期間，且昨日沙烏地阿拉伯爆冷大敗阿根廷，加上相關族群不約而同地走強，市場因而戲稱或是因沙國贏阿根廷，跌破眾人眼鏡，改買隱形眼鏡，輸給阿拉伯氣到摔手機等，但值得注意的是，本次賽事中，卡達所舉辦的世界盃為史上最貴，花費高達 7.16 兆台幣，因此到底能否帶動相關供應鏈，或許是投資人真正需要注意的焦點

三、陪你看盤勢猜漲跌

適逢結算日 指數高檔震盪

本日為周選擇權結算日，即便台積電、聯發科等個股有開高走低的現象，但以選擇權 OI 集結區來看，最大 Call 未平倉位於 15000、Put 則是 13700，考慮到大盤短線 KD 指標值已經超過 80% 並有高檔鈍化的現象，顯示當前市場仍有熱度，但僅剩一個多小時就結算，短期不易挑戰萬五關口，其次則為 14,900 與 14,600，而權值個股在尾盤的表現，就會是值得留意的方向。

(延伸閱讀：選擇權市場重要數據 - 最大 OI 集結區)



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