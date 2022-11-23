盤中速報 - 富鼎(8261)股價大漲至108.0元，漲幅達7.46%

富鼎(8261-TW)23日09:14股價上漲7.5元，報108.0元，漲幅7.46%，成交2,596張。
富鼎(8261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子元件設計。電子元件等電子測試服務。
近5日股價下跌0.99%，台灣加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-731 張
- 外資買賣超：-767 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：-156 張
- 融券增減：-133 張
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