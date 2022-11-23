盤中速報 - 聯茂(6213)急跌-2.22%報75.0元，成交3,088張

聯茂(6213-TW)近5分K跌速2.22%，23日09:17報75.0元，成交3,088張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯茂(6213-TW)近5日股價上漲3.36%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.42%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+157 張
- 外資買賣超：-2,641 張
- 投信買賣超：+2,056 張
- 自營商買賣超：+742 張
- 融資增減：+541 張
- 融券增減：+30 張
最新相關新聞
聯茂(6213-TW)近5分K跌速2.22%，23日09:17報75.0元，成交3,088張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯茂(6213-TW)近5日股價上漲3.36%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.42%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.92%
$13,592
原投組報酬率
+27.46%
$12,746
投組標的成分
40%
6643
20%
6245
20%
1795
10%
9919
10%