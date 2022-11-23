盤中速報 - 美時(1795)急拉2.02%報202.0元，成交7,230張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.02%，23日09:12報202.0元，成交7,230張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲17.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲6.11%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,477 張
- 外資買賣超：+8,235 張
- 投信買賣超：+946 張
- 自營商買賣超：+296 張
- 融資增減：-1,883 張
- 融券增減：+875 張
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AI優化後報酬率
+29.56%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6643
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