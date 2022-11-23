盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.12%報409.5元，成交2,137張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.12%，23日09:05報409.5元，成交2,137張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲6.61%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌0.8%。台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+160 張
- 外資買賣超：-908 張
- 投信買賣超：+992 張
- 自營商買賣超：+76 張
- 融資增減：-73 張
- 融券增減：+190 張
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