上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲、購物等公共場所

上海市政府宣布，周四（24 日）起抵滬不滿五天者，不得進入餐飲、購物等公共場所，顯示中國確診病例激增，促使上海強化防疫措施。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周二表示，來滬返滬人員抵滬不滿五天者，不得進入餐飲（含酒吧）、購物中心（含百貨公司）、超市、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網咖、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

根據上海市政府的規定，民眾可搭乘公車、地鐵，可以外出上班，但不能進上述列舉的公共場所。

領導小組辦公室說，來滬返滬人員符合「落地檢」、「三天三檢」等要求後，第五天接受一次核酸檢測，若篩檢結果為陰性，政府將取消「隨申碼」、「場所碼」展示頁面標記提示。

領導小組辦公室說表示，上述措施自周四零時起實施，並將根據疫情形勢和防控要求動態調整。

與此同時，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室也發布公告，宣布周四零時起，民眾進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間，須憑 48 小時核酸檢測陰性證明或當日（24 小時內）核酸採樣憑證。

指揮部辦公室說，所有來（返）深人員，抵深前須透過「深 i 您」應用程式（App）申報，抵深後遵守「落地檢」、「三天三檢三不（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）」措施。

國家衛健委周三公布的數據顯示，周二新增本土確診病例 2,641 例，新增本土無症狀感染者 26,242 例。