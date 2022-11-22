喜迎疫後獎勵旅遊首發團 日本建商拔得頭籌

台灣已於 10 月 13 日開放國境，觀光局大力推動境外獎勵旅遊來台，希望爭取各客源市場大型獎勵旅遊團體來台，其中，日本市場獎勵旅遊首發團，由讀賣旅行安排的「平岩建設株式會社」社員來台員工旅遊拔得頭籌，社長平岩敏和也於今 (22) 日下午專程拜會觀光局。

日本旅客於 2019 年創下來台新高紀錄，將近 217 萬人次，觀光局長張錫聰表示，為爭取來台最重要日本客源市場，8 月邀請專門販售台灣旅遊產品的日台觀光促進協會主力旅行社成員來台實地參訪、9 月辦理台日觀光高峰論壇，並與日本旅行社規劃天燈、鐵道、觀光圈等熱賣以及新的旅遊產品。

觀光局超前佈署日本來台市場，張錫聰強調，疫後觀光將透過新服務、新產品、新戰略的「新常態旅遊三箭」，來達成觀光永續目標。

觀光局指出，日本市場獎勵旅遊首發團為平岩建設株式會社，是設立 70 年的建築公司，在當地具知名度及影響力，據悉，該公司員工旅遊過去均以日本國內為主，幾經爭取，該公司於今年 1 月決定選擇相對安全的「台灣」為首次海外旅遊目的地。

不過，受疫情影響國境開啟時間，平岩建設原有意改為日本國內旅遊，但經過觀光局駐東京辦事處隨時提供台灣現地情況，最終爭取到該公司自 11 月 11 日至 12 月 2 日分 4 班近百人來台。

觀光局表示，除爭取獎勵旅遊外，近期更有日本送客台灣前五大的阪急旅行社會長親自率同社內各地營業人員，在該局東京辦事處的陪同下，參訪 2023 台灣燈會場地、台灣鐵道博物館、台北流行音樂中心等新景點踩線，為明年台灣產品進行包裝考察。

觀光局也已與「JTB 旅行社」合作，12 月中旬將邀請 20 位該社日本各地負責修學旅行人員來台，親身體驗台灣安心、安全修學旅行接待環境，爭取修學旅行大型團體來台。