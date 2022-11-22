UBA熱血登場 永豐挺政大雄鷹奪三連冠

永豐銀行力挺政大雄鷹籃球隊問鼎 UBA 史上首次三連冠佳績。永豐銀行表示，為支持並促進國內體壇發展，自 2019 年起已連續四年贊助政大雄鷹籃球隊，協助體壇明日之星兼顧課業且適性發展，進一步提升國內運動風氣。全新一季（2022~2023 年）UBA 公開男一級賽事於本周熱血登場，政大雄鷹明 (23) 日首戰開打，邁步連續三年奪冠佳績。

永豐社群集氣挺政大雄鷹 送限量簽名球

永豐銀行表示，旗下積極支持國內籃球賽事發展，今 (2022) 年獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」－贊助類銅質獎肯定；11 月更宣布冠名贊助 T1 聯盟－「桃園永豐雲豹」職業籃球隊。從青年運動扎根發展到職業籃球，助國內體育人才培育；永豐亦關注多元運動項目，也贊助中華民國足球協會發展國內各項賽事，拓展台灣選手視野至國際化舞台。

即日起，永豐銀行表示，透過旗下 LINE 官方帳號及 Facebook 粉絲專頁發起集氣活動，合計將送出象徵三連冠的 33 顆政大雄鷹球員限量簽名籃球，力邀所有粉絲一同為球隊加油。

科技結合運動 SPORT 卡讓汗水變紅利

除贊助體育項目外，永豐銀行也鼓勵消費者結合運動與生活；永豐銀行表示，於 2018 年創新推出全台首張結合穿戴式裝置且可記錄卡路里的「永豐 SPORT 卡」，次（2019）年再推出「汗水不白流 APP」，記錄每日卡路里消耗及追蹤成效，讓運動消耗的卡路里變成紅利回饋，打造健康正向循環。今年「汗水不白流 APP」更首創人物角色「funfun」結合智慧手錶 Apple Watch 多元功能，打造沉浸式遊戲關卡體驗，創造金融與運動創新模式。