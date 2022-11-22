四家上市櫃公司財報難產 如興、中福最快明年4月下市

金管會今 (22) 日公布第三季財務報告情形，有四家上市櫃公司未如期繳交財報，其中，如興 (4414-TW)、中福 (1435-TW) 今年第 2 本(半年報與第三季) 財報未交，若未改善，最快明 (2023) 年 4 月初將下市；隆銘 (3018-TW)、駿熠電 (3642-TW) 均是第 1 本(第三季財報) 未交，最快明年 6 月下旬恐下市。

證期局主祕黃厚銘表示，截至今年 11 月 14 日，上市櫃公司應申報家數共計 1,758 家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上市公司中福、隆銘、如興及上櫃公司駿熠電等 4 家公司未如期出具今年第 3 季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

黃厚銘表示，中福是因經濟部尚未核准變更登記，所以未交財報；隆銘是因董事會開會董事人數不足流會，以致財報未如期交出；如興是會計師還在半年報的查核中；駿熠電則是會計師沒辦法完成合約工作。

黃厚銘進一步表示，依照規定，未交財報會被停止買賣，長達六個月則要中止上市；中福、如興已於 8 月 18 日已停止買賣，若未改善，最快明年 4 月初將下市；隆銘、駿熠電也在 11 月 17 日已停止買賣，最快則是明年 6 月下旬恐面臨下市櫃危機。