散熱廠9月營收 奇鋐首破50億元創高 雙鴻10.69億元雙減

散熱廠今 (6) 日公告營收，奇鋐 (3017-TW) 受惠白牌伺服器出貨量持續增加，9 月營收首度突破 50 億元、達 50.52 億元創高，第三季、累計營收同創新猷；雙鴻 (3324-TW) 則因 VGA 延後上市，9 月營收 10.69 億元，月減 1.14%、年減 17.74%。

雙鴻受到重慶限電與 VGA 延後上市影響，營收表現平平，第三季營收 33.34 億元，季增 0.75%、年減 10%；前 9 月營收 104.25 億元，年增 3.68%。

展望後市，雙鴻預期，在 VGA 顯卡新品上市、伺服器持續拉貨，以及車用兩大客戶出貨較上半年顯著增加，單季營收有望季增逾 2 成，重回 40 億元之上。

其中，雙鴻 VGA 因 Nvidia 高階顯卡 RTX 4090 遞延至 10 月中旬亮相，期望上市後，可帶動電競相關散熱產品出貨力道增加，加上其他 VGA 產品多使用 VC(熱板)，整體 ASP 提升約 30%，將成營收主要成長動能之一。

奇鋐 9 月營收 50.52 億元，月增 1.5%、年增 25.67%；第三季營收 148.82 億元，季增 8.1%、年增 26.4%；前 9 月營收 412.4 億元，年增 17.42%。

奇鋐提供從機殼、風扇、散熱片等解決方案，近年發展利基型產品，如通訊設備、伺服器應用散熱領域，公司預期，各領域散熱都有均衡發展，全球通訊與伺服器等產業持續受惠 HPC、AI 及邊緣運算等動能成長下，相關產品的出貨量與營收金額也能隨之成長。